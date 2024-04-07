В Киеве остановили фуникулер. В сети пишут об убийстве подростка, работает полиция

Фуникулер (Фото: КГВА)

Вечером 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции". В то же время сетью распространяется информация о якобы убийстве подростка, на месте работает следственно-оперативная группа, заявил LIGA.net представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко.

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"Движение фуникулера приостановлено из-за хулиганского случая на верхней станции. На месте работает полиция. Извиняемся за временные неудобства", – говорилось в сообщении Киевпасстрансе в 20:00.

Впоследствии местные Telegram-каналы начали распространять информацию о якобы убийстве 16-летнего юноши. Ресурсы Киева со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах утверждают, что "парень толкнул человека на стекло во время ссоры, несчастный напоролся горлом и погиб на городе".

Ширится и еще одна версия, которая звучит так: "Парень разбил стекло и куском порезал горло другому".

Грищенко подтвердил LIGA.net , что на месте работает полиция, но подробности не предоставил.

8 февраля в Никополе мужчина расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы города Виталию Журавлеву – чиновник погиб на месте.

12 февраля житель Никополя получил подозрение в умышленном убийстве заместителя городского головы.

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