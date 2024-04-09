Вбивство хлопця на київському фунікулері: підозрюваний перебуває в СІЗО

Фунікулер (Ілюстративне фото: Alex Plotnikov)

Водій Управління держохорони, підозрюваний у вмисному вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, перебуває в слідчому ізоляторі. Про це LIGA.net повідомили у відомстві.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Чутки щодо того, що військовослужбовець нібито випущений з-під варти, які ширяться соцмережами, не відповідають дійсності", – акцентували в Управлінні держохорони.

8 квітня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Правоохоронці затримали чоловіка, ймовірно, причетного до загибелі підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони.

Того ж дня водію, якого затримали через загибель підлітка на станції київського фунікулера, оголосили про підозру в умисному вбивстві.