Вбивство хлопця на київському фунікулері: підозрюваний перебуває в СІЗО
Уляна Кричковська
Редакторка новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Водій Управління держохорони, підозрюваний у вмисному вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, перебуває в слідчому ізоляторі. Про це LIGA.net повідомили у відомстві.
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"Чутки щодо того, що військовослужбовець нібито випущений з-під варти, які ширяться соцмережами, не відповідають дійсності", – акцентували в Управлінні держохорони.
8 квітня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Правоохоронці затримали чоловіка, ймовірно, причетного до загибелі підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони.
Того ж дня водію, якого затримали через загибель підлітка на станції київського фунікулера, оголосили про підозру в умисному вбивстві.
- Ввечері 7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції".
- Водночас мережею почала ширитися інформація про вбивство підлітка, на місці працювала слідчо-оперативна група.