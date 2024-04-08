Загибель підлітка на фунікулері. Водію Управління держохорони оголосили підозру у вбивстві
Водію Управління державної охорони, якого затримали через загибель підлітка на станції київського фунікулера 7 квітня, оголосили про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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Покарання, передбачене ч. 1 ст. 115, – від семи до 15 років позбавлення волі.
За даними слідства, ввечері 7 квітня на верхній станції київського фунікулера між підозрюваним та компанією юнаків виник конфлікт.
Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї. Неповнолітній помер на місці події.
- Увечері 7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції".
- Пізніше стало відомо, що на станції фунікулера загинув неповнолітній хлопець.
- ДБР відкрило за даним фактом кримінальне провадження. Правоохоронці затримали чоловіка, ймовірно, причетного до загибелі підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони.