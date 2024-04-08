Загибель підлітка на фунікулері. Водію Управління держохорони оголосили підозру у вбивстві

Раніше чоловіка відсторонили від виконання своїх обов'язків

Фунікулер (Ілюстративне фото: Alex Plotnikov)

Водію Управління державної охорони, якого затримали через загибель підлітка на станції київського фунікулера 7 квітня, оголосили про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Покарання, передбачене ч. 1 ст. 115, – від семи до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, ввечері 7 квітня на верхній станції київського фунікулера між підозрюваним та компанією юнаків виник конфлікт.

Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Офіс генерального прокурора