Смерть на фуникулере. Водителю Управления госохраны объявили подозрение в убийстве

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Фуникулер (Иллюстративное фото: Alex Plotnikov)

Водителю Управления государственной охраны, который был задержан из-за гибели подростка на станции киевского фуникулера 7 апреля, объявили о подозрении в умышленном убийстве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 115, – от семи до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 7 апреля на верхней станции киевского фуникулера между подозреваемым и группой подростков возник конфликт.

Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из юношей. Тот головой разбил стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Офис генерального прокурора