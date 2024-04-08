Смерть на фуникулере. Водителю Управления госохраны объявили подозрение в убийстве
Водителю Управления государственной охраны, который был задержан из-за гибели подростка на станции киевского фуникулера 7 апреля, объявили о подозрении в умышленном убийстве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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Наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 115, – от семи до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, вечером 7 апреля на верхней станции киевского фуникулера между подозреваемым и группой подростков возник конфликт.
Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из юношей. Тот головой разбил стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
- Вечером 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции".
- Позже стало известно, что на станции фуникулера погиб несовершеннолетний парень.
- ГБР открыло по данному факту уголовное производство. Правоохранители задержали мужчину, предположительно причастного к гибели подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.