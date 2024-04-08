Смерть на фуникулере. Водителю Управления госохраны объявили подозрение в убийстве
Фуникулер (Иллюстративное фото: Alex Plotnikov)

Водителю Управления государственной охраны, который был задержан из-за гибели подростка на станции киевского фуникулера 7 апреля, объявили о подозрении в умышленном убийстве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 115, – от семи до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 7 апреля на верхней станции киевского фуникулера между подозреваемым и группой подростков возник конфликт.

Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из юношей. Тот головой разбил стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Смерть на фуникулере. Водителю Управления госохраны объявили подозрение в убийстве
Офис генерального прокурора
  • Вечером 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции".
  • Позже стало известно, что на станции фуникулера погиб несовершеннолетний парень.
  • ГБР открыло по данному факту уголовное производство. Правоохранители задержали мужчину, предположительно причастного к гибели подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.
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