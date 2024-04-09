Убийство парня на киевском фуникулере: подозреваемый находится в СИЗО
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Водитель Управления госохраны, подозреваемый в умышленном убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в следственном изоляторе. Об этом LIGA.net сообщили в ведомстве.
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"Слухи относительно того, что военнослужащий якобы выпущен из-под стражи, которые распространяются по соцсетям, не соответствуют действительности", – акцентировали в Управлении госохраны.
8 апреля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к гибели подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.
В тот же день водителю, которого задержали из-за гибели подростка на станции киевского фуникулера, объявили о подозрении в умышленном убийстве.
- Вечером 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции".
- В то же время в сет начала распространяться информация об убийстве подростка, на месте работала следственно-оперативная группа.