Подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере был выпившим – Госбюро расследований

Фуникулер (Фото: КГВА)

Экспертиза показала, что подозреваемый в убийстве подростка на станции киевского фуникулера в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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По ее словам, в крови мужчины обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Также Сапьян отметила, что в тот момент он не был при исполнении служебных обязанностей. Мужчина работал водителем Управления государственной охраны.

Советник по коммуникации ГБР подчеркнула, что подозреваемый не признает своей вины.

"Он ссылается на статью 63 Конституции Украины, которая говорит о том, что каждый из нас имеет право отказаться давать показания против себя", – сказала она.

Как сообщило Суспильне, в Печерском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции фуникулера.

Сторона защиты подала ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Суд поддержал его, однако решение о мере пресечения будет открытым.

Представитель потерпевшей стороны Александр Панченко настаивает на том, чтобы подозреваемый в ходе досудебного расследования находился под стражей.

Вечером 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции".

Позже стало известно, что на станции фуникулера погиб несовершеннолетний парень.

ГБР открыло по данному факту уголовное производство. Правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к гибели подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.

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