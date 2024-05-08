Убийство подростка в фуникулере. В ГБР изучили видео – водителя УГО никто не провоцировал
Водителя Управления государственной охраны, задержанного по подозрению в убийстве 16-летнего юноши в Киевском фуникулере, никто из компании подростков не провоцировал, и никаких хулиганских действий со стороны детей не было. Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
Комментируя переквалификацию подозрения, Сапьян подчеркнула, что следователи установили – подростка умышленно убили по хулиганским мотивам, что предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
По словам Сапьян, когда следователи допросили свидетелей конфликта между подростком и водителем УГО, удалось выяснить все обстоятельства, доказывающие "необоснованное и придирчивое отношение подозреваемого непосредственно к подросткам".
Она отметила, что на видео, записанном на камеру одного из подростков, "четко слышно, что со стороны компании хулиганства или сознательной провокации не было".
Представительница ГБР также напомнила, что в анализах подозреваемого были обнаружены алкоголь и марихуана, что является обстоятельством, отягчающим наказание.
Подозреваемый все еще не признает вины, добавила Сапьян.
- 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции". Позже стало известно, что погиб несовершеннолетний.
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.
- 9 апреля в ГБР сообщили, что мужчина на момент преступления был выпившим.
- Суд арестовал подозреваемого в убийстве на 60 суток – до 5 июня 2024 года включительно.
- 8 мая правоохранители сообщили, что подозрение сменили на более жесткое, мужчина может получить пожизненное.