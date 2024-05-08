Убийство подростка в фуникулере. В ГБР изучили видео – водителя УГО никто не провоцировал

В ГБР отметили, что никаких хулиганских действий со стороны компании подростков не было, это зафиксировано на камеру одного из детей

Иллюстративное фото: КГГА

Водителя Управления государственной охраны, задержанного по подозрению в убийстве 16-летнего юноши в Киевском фуникулере, никто из компании подростков не провоцировал, и никаких хулиганских действий со стороны детей не было. Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя переквалификацию подозрения, Сапьян подчеркнула, что следователи установили – подростка умышленно убили по хулиганским мотивам, что предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По словам Сапьян, когда следователи допросили свидетелей конфликта между подростком и водителем УГО, удалось выяснить все обстоятельства, доказывающие "необоснованное и придирчивое отношение подозреваемого непосредственно к подросткам".

Она отметила, что на видео, записанном на камеру одного из подростков, "четко слышно, что со стороны компании хулиганства или сознательной провокации не было".

Представительница ГБР также напомнила, что в анализах подозреваемого были обнаружены алкоголь и марихуана, что является обстоятельством, отягчающим наказание.

Подозреваемый все еще не признает вины, добавила Сапьян.