Убийство в Киевском фуникулере Подозрение сменили на более жесткое, может быть пожизненное

Водителю УГО, задержанному по подозрению в убийстве подростка в фуникулере, теперь грозит не 15 лет, а пожизненное заключение

Фото: КГГА

Государственное бюро расследований переквалифицировало подозрение водителю Управления государственной охраны, которого задержали за убийство 16-летнего юноши в Киевском фуникулере, на более жесткое. Теперь ему грозит не 15 лет лишения свободы, а пожизненное заключение, сообщили ДБР и Офис генпрокурора.

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Подросток Максим Матерухин погиб 7 апреля после того, как на него напал взрослый мужчина на станции Киевского фуникулера. Он бросил парня в окно, в результате чего тот головой разбил стекло, порезал шею и истек кровью.

Следствие установило, что нападавший находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Задержанного отстранили от исполнения обязанностей и арестовали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (максимальное наказание – 15 лет).

В ходе расследования следователи решили, что убийство произошло по хулиганским мотивам и переквалифицировало подозрение на ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (максимальное наказание – пожизненное заключение).

По состоянию на 8 мая досудебное расследование завершилось, дело передадут на рассмотрение суда после ознакомления стороной защиты.