Коломойский получил подозрение в организации заказного убийства

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция 8 мая сообщила бизнесмену Игорю Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщили Офис генерального прокурора и пресс-служба Национальной полиции.

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Они не называют прямо имени Коломойского, но иллюстрируют сообщения его фотографиями.

По данным следствия, в августе 2003 года в Феодосийском центре четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда стражи порядка задержали исполнителей заказного убийства. Теперь, как считает полиция, появились неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика.

Мотив – месть юристу за отказ сотрудничать в незаконной сделке.

Дело о покушении на юриста Сергея Карпенко

В 2003 году в Крыму было совершено покушение на адвоката Сергея Карпенко, который якобы отказался содействовать Коломойскому в получении контроля над заводом Днепроспецсталь. Он получил три ножевых ранения, но выжил.

Четверо исполнителей преступления были задержаны, а позже приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.

В 2005 году украинская прокуратура открыла дело против Коломойского по подозрению в заказе покушения на Карпенко, но делу не дали ход, а в 2014 году занимавшийся делом следователь Игорь Шолодько погиб во время обороны Донецкого аэропорта.

В 2015 году генеральный прокурор Виктор Шокин в интервью LB.ua рассказал, что Генпрокуратура возобновила дело против Коломойского, а позже детали этого эпизода всплыли во время судебного процесса в Высоком суде Лондона между Коломойским и Виктором Пинчуком.

Адвокаты Пинчука предоставили лондонскому суду показы украинского юриста Сергея Карпенко о том, что Коломойский угрожал ему во время встречи в 2003 году. Они также заявили, что нападавшие были связаны с Сергеем Никитиным – личным телохранителем Коломойского, а позже руководителем частного охранного предприятия "БОГ", принадлежавшего Коломойскому и Боголюбову.

Труп Никитина с десятью ножевыми ранениями обнаружили в реке в Днепропетровске несколько недель спустя после нападения. Убийца Никитина также был найден мертвым. Сначала утверждалось, что он совершил самоубийство, однако после эксгумации тела выяснилось, что его застрелили.