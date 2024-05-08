Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства

Фото: Національна поліція

Національна поліція 8 травня повідомила бізнесмену Ігорю Коломойському про підозру в організації замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомили Офіс генерального прокурора та пресслужба Національної поліції.

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Вони не називають прямо імені Коломойського, але ілюструють повідомлення його фотографіями.

За даними слідства, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер, як вважає поліція, з'явились беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника.

Мотив – помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці.

Справа про замах на юриста Сергія Карпенка

У 2003 році в Криму було скоєно замах на адвоката Сергія Карпенка, який нібито відмовився сприяти Коломойському у здобутті контролю над заводом Дніпроспецсталь. Він отримав три ножові поранення, але вижив.

Четверо виконавців злочину були затримані, а пізніше засуджені до позбавлення волі на строки від 6 до 12 років.

У 2005 році українська прокуратура відкрила справу проти Коломойського за підозрою в замовленні замаху на Карпенка, однак ходу справі не дали, а у 2014 році слідчий Ігор Шолодько, який займався справою, загинув під час оборони Донецького аеропорту.

У 2015 році тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін в інтерв'ю LB.ua розказав, що Генпрокуратура поновила справу проти Коломойського, а пізніше деталі цього епізоду виплили під час судового процесу в Високому суді Лондона між Коломойським та Віктором Пінчуком.

Адвокати Пінчука надали лондонському суду покази українського юриста Сергія Карпенка про те, що Коломойський погрожував йому під час зустрічі в 2003 році. Вони також заявили, що нападники були пов'язані з Сергієм Нікітіним – особистим охоронцем Коломойського, а пізніше керівником приватного охоронного підприємства "БОГ", яке належало Коломойському і Боголюбову.

Труп Нікітіна з десятьма ножовими пораненнями знайшли в річці в Дніпропетровську кілька тижнів потому після нападу. Вбивця Нікітіна також був знайдений мертвим. Спочатку стверджувалося, що він вчинив самогубство, однак після ексгумації тіла з'ясувалося, що його застрелили.