Убивство у Київському фунікулері. Підозру змінили на більш жорстку, може бути довічне

Водієві УДО, якого затримали за підозрою у вбивстві підлітка в фунікулері, тепер загрожує не 15 років, а довічне ув'язнення

Фото: КМДА

Державне бюро розслідувань перекваліфікувало підозру водієві Управління державної охорони, якого затримали за вбивство 16-річного юнака в Київському фунікулері, на більш жорстку. Тепер йому загрожує не 15 років позбавлення волі, а довічне ув'язнення, повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

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Підліток Максим Матерухін загинув 7 квітня після того, як на нього напав дорослий чоловік на станції Київського фунікулера. Він кинув хлопця у вікно, внаслідок чого той головою розбив скло, порізав шию та стік кров'ю.

Слідство встановило, що нападник перебував у стані алкогольного й наркотичного сп'яніння.

Затриманого одразу відсторонили від виконання обов’язків і заарештували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (максимальне покарання – 15 років).

У процесі розслідування слідчі вирішили, що вбивство сталося з хуліганських мотивів і перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (максимальне покарання – довічне ув'язнення).

Станом на 8 травня досудове розслідування завершилося, справу передадуть на розгляд суду після ознайомлення стороною захисту.