Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера
Фуникулер (Фото: КМВА)

Печерский районный суд арестовал водителя Управления государственной охраны, которому инкриминируют убийство подростка во время конфликта на станции киевского фуникулера. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Спикер ОГП Надежда Максимец в комментарии LIGA.net заявила, что Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил применить строжайшую меру пресечения в виде содержания под стражей.

По ее словам, суд избрал соответствующую меру пресечения сроком на 60 суток – до 5 июня 2024 года включительно.

"Альтернатива не предусмотрена", — ответила Максимец на вопрос о возможности внесения залога.

  • Вечером 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции".
  • Позже стало известно, что на станции фуникулера погиб несовершеннолетний парень.
  • ГБР открыло по данному факту уголовное производство. Правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к гибели подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.
  • В ГБР сообщили, что в момент преступления подозреваемый был подвыпившим.
киевкиевубийствоубийствофуникулерфуникулер