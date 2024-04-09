Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера

Печерский районный суд арестовал водителя Управления государственной охраны, которому инкриминируют убийство подростка во время конфликта на станции киевского фуникулера. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Спикер ОГП Надежда Максимец в комментарии LIGA.net заявила, что Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил применить строжайшую меру пресечения в виде содержания под стражей.

По ее словам, суд избрал соответствующую меру пресечения сроком на 60 суток – до 5 июня 2024 года включительно.

"Альтернатива не предусмотрена", — ответила Максимец на вопрос о возможности внесения залога.