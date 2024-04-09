Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера
Печерский районный суд арестовал водителя Управления государственной охраны, которому инкриминируют убийство подростка во время конфликта на станции киевского фуникулера. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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Спикер ОГП Надежда Максимец в комментарии LIGA.net заявила, что Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил применить строжайшую меру пресечения в виде содержания под стражей.
По ее словам, суд избрал соответствующую меру пресечения сроком на 60 суток – до 5 июня 2024 года включительно.
"Альтернатива не предусмотрена", — ответила Максимец на вопрос о возможности внесения залога.
- Вечером 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции".
- Позже стало известно, что на станции фуникулера погиб несовершеннолетний парень.
- ГБР открыло по данному факту уголовное производство. Правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к гибели подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.
- В ГБР сообщили, что в момент преступления подозреваемый был подвыпившим.