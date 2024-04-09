Суд арештував підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера

Чоловіка арештували без права внесення застави, заявили в ОГП

Фунікулер (Фото: КМВА)

Печерський районний суд арештував водія Управління державної охорони, якому інкримінують убивство підлітка під час конфлікту на станції київського фунікулера. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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LIGA.net заявила, що Печерський районний суд задовольнив клопотання прокурора, який просив застосувати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Речниця ОГП Надія Максимець в коментарізаявила, що Печерський районний суд задовольнив клопотання прокурора, який просив застосувати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За її словами, суд обрав відповідний запобіжний захід строком на 60 діб – до 5 червня 2024 року включно.



"Альтернатива не передбачена", – відповіла Максимець на запитання щодо можливості внесення застави.