Суд арештував підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера
Печерський районний суд арештував водія Управління державної охорони, якому інкримінують убивство підлітка під час конфлікту на станції київського фунікулера. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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Речниця ОГП Надія Максимець в коментарі LIGA.net заявила, що Печерський районний суд задовольнив клопотання прокурора, який просив застосувати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За її словами, суд обрав відповідний запобіжний захід строком на 60 діб – до 5 червня 2024 року включно.
"Альтернатива не передбачена", – відповіла Максимець на запитання щодо можливості внесення застави.
- Увечері 7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції".
- Пізніше стало відомо, що на станції фунікулера загинув неповнолітній хлопець.
- ДБР відкрило за даним фактом кримінальне провадження. Правоохоронці затримали чоловіка, ймовірно, причетного до загибелі підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони.
- 9 квітня в ДБР повідомили, що підозрюваний у вбивстві в момент злочину був напідпитку.