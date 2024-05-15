Курсант Одеської військової академії загинув під час стрибка з парашутом, ДБР розслідує – фото

Правоохоронці зазначили, що попередньо правопорушення кваліфікували як недбале ставлення до військової служби

ДБР (Фото: ДБР/Facebook)

Під час навчального стрибка із парашутом загинув 19-річний курсант Одеської військової академії. У Державному бюро розслідувань перевірятимуть, чи проводилась належна підготовка й інструктаж курсантів під час польотів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

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Трагедія сталася 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Курсант другого курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив тренувальний стрибок на висоті 600 метрів.

За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, унаслідок чого пошкодився й обмотався довкола ноги юнака та перешкодив відкриттю основного парашута.

Курсанта почало обертати в повітрі, проте запасний парашут не встиг повністю розкритися, проінформували у ДБР. За словами правоохоронців, 19-річний хлопець загинув на місці. Це був 12-й стрибок юнака за період його навчання.

Працівники ДБР зазначили, що перевірятимуть, чи провели інструктори належну підготовку курсантів, їхній інструктаж та чи дотримувались вони правил під час тренувальних польотів. Експертиза має також встановити, чи був правильно укладений парашут.

Правопорушення попередньо кваліфікували як недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. У разі доведення вини причетних до події осіб, їм загрожуватиме від п'яти до восьми років тюрми.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

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