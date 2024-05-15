Курсант Одесской военной академии погиб во время прыжка с парашютом, ГБР расследует – фото

Правоохранители отметили, что предварительно правонарушения квалифицировали как халатное отношение к военной службе

ГБР (Фото: ДБР/Facebook)

Во время учебного прыжка с парашютом погиб 19-летний курсант Одесской военной академии. В Государственном бюро расследований будут проверять, проводилась ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов. Правоохранители начали досудебное расследование, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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Трагедия произошла 14 мая на базе одного из украинских аэродромов. Курсант второго курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил тренировочный прыжок на высоте 600 метров.

По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, в результате чего повредился и обмотался вокруг ноги юноши и помешал открытию основного парашюта.

Курсант начал вращаться в воздухе, однако запасной парашют не успел полностью раскрыться, проинформировали в ГБР. По словам правоохранителей, 19-летний парень погиб на месте. Это был 12-й прыжок юноши за период его обучения.

Сотрудники ГБР отметили, что будут проверять, провели ли инструкторы надлежащую подготовку курсантов, их инструктаж, и соблюдали ли они правила во время тренировочных полетов. Экспертиза должна также установить, был ли правильно уложен парашют.

Правонарушение предварительно квалифицировали как халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. В случае доказательства вины причастных к происшествию лиц, им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

7 апреля в Киеве в фуникулере погиб несовершеннолетний парень. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны.

9 апреля в ГБР сообщили, что мужчина в момент преступления был выпивши.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве на 60 суток – до 5 июня 2024 включительно.

8 мая правоохранители сообщили, что подозрение заменили более жестким, мужчина может получить пожизненное.

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