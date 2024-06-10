На Закарпатье лица на грузовике с военными номерами незаконно пересекли границу: фото

Спикер пограничной службы уточнил, что машина не относится к военным формированиям. Причастные к инциденту задержаны

Иллюстративное фото: ГНСУ

9 июня группа лиц на грузовике с черными номерами незаконно пересекла границу на Закарпатье – в соседней стране задержаны 32 украинца, также несколько, вероятно, причастных лиц задержаны в Украине. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, сейчас по поводу инцидента проводится соответствующая проверка.

Демченко описывает событие следующим образом: движение грузовика, на котором просматривались военные номерные знаки, в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств – впоследствии группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону соседней страны.

Проверка установила: автомобиль не относится к военным формированиям, акцентировал спикер.

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Он отметил, что далее смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины.

Демченко добавил, что пограничники задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к незаконному перемещению через границу этих 32 человек – сейчас проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

"Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению лиц через границу. Зато сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств", – подытожил спикер.

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Сначала об инциденте заявил местный закарпатский журналист Виталий Глагола.

По его данным, инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Бойгань", соответственно, незаконное пересечение границы было в сторону Венгрии.

Он отметил, что видеокамеры пограничников зафиксировали движение грузовика ГАЗ-66 с черными военными номерами "4736 А1" через поле в направлении границы.

Также он опубликовал фотографии, как утверждается, с места инцидента. На первом виден грузовик (похоже на кадр с видеокамеры), на втором – следствие прорыва границы.

Фото: Telegram Виталий Глагола

Фото: Telegram Виталий Глагола

Утром 9 июня в Закарпатье пограничники обнаружили неподалеку от границы тело человека без признаков жизни.

6 мая на Закарпатье, недалеко от румынской границы, в течение дня из реки Тиса достали тела трех утопленников.

20 мая в Закарпатье был арестован военнослужащий Государственной пограничной службы, застреливший 39-летнего мужчину, когда тот, по данным следствия, пытался скрыться из Украины.

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