Украинские пограничники задержали граждан Польши, незаконно пересекших границу Украины с Венгрией, двигаясь на квадроциклах в Стамбул. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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"Четверо поляков вне пунктов пропуска тремя квадроциклами и мотоциклом пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей", – говорится в сообщении.

Как позже выяснили пограничники, задержанные поляки являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов.

Отмечается, что в поддержку акции "2222 км" мужчины преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула, ежесуточно, по большей части по бездорожью, проезжали 300 км. Потеряв связь, заблудились и так оказались в Украине, добавили в ГПСУ.

За незаконное пересечение границы на иностранцев составлены админпротоколы. Вскоре в порядке реадмиссии их вернут в Венгрию.

8 февраля 2024 года ГПСУ заявила об "абсолютном рекорде" – группа из 38 мужчин пыталась незаконно уехать из Украины и попасть в Венгрию.

23 февраля в Тисе нашли тело украинца, который, вероятно, пытался пересечь границу по реке. Пограничники сообщили, что это уже 20-й случай с начала вторжения РФ.

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