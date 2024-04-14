Українські прикордонники затримали громадян Польщі, які незаконно перетнули кордон України з Угорщиною, рухаючись на квадроциклах до Стамбулу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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"Четверо поляків поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули угорсько-український кордон. Прикордонний наряд затримав порушників", – йдеться у повідомленні.

Як пізніше з'ясували прикордонники, затримані поляки є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів.

Зазначається, що у підтримці акції "2222 км" чоловіки долали маршрут від Кракова до Стамбула, щодоби, здебільшого бездоріжжям, проїжджали 300 км. Втративши звʼязок, заблукали й так опинилися в Україні, додали у ДПСУ.

За незаконний перетин кордону на іноземців складено адмінпротоколи. Невдовзі, в порядку реадмісії, їх повернуть до Угорщини.

8 лютого 2024 року ДПСУ заявила про "абсолютний рекорд" – група з 38 чоловіків намагалася незаконно виїхати з України та потрапити до Угорщини.

23 лютого в Тисі знайшли тіло українця, який, ймовірно, намагався перетнути кордон річкою. Прикордонники повідомили, що це вже 20-й випадок із початку вторгнення РФ.

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