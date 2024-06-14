Под Одессой задержана группа из 41 человека, которые одновременно пытались попасть незаконным способом за границу. Для Государственной пограничной службы эта находка претендует на новый "антирекорд", сообщили в пресс-службе органа.

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Недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской общины в Одесской области военные остановили грузовик марки "Рено".

ГПСУ заявила, что водителем автомобиля оказался житель Болградского района, который вместо зерна в прицепе пытался перевезти к границе 41 мужчину в возрасте от 18 до 60 лет.

Люди, которых перевозили в авто, были жителями Киевской, Одесской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Волынской областей.

На мужчин сейчас составлены админпротоколы. Двум лицам грозит уголовная ответственность.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

29 апреля пограничники на Буковине разоблачили канал незаконной переправки людей через границу – организаторы просили из семи мужчин от 6000 до 9000 евро.

27 мая ГБР разоблачило многомиллионную схему заработка на уклонистах в Одесском ТЦК – один из чиновников помогал мужчинам корректировать данные для освобождения от службы.

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