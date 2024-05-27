ГБР: Разоблачена многомиллионная схема заработка на уклонистах в Одесском ТЦК – видео

В ГБР заявили, что должностное лицо из Одесского ТЦК помогало мужчинам откорректировать данные для их освобождения от прохождения военной службы

Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК

Государственное бюро расследований разоблачило должностного лица Приморского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы, который, по данным следствия, организовал многомиллионный механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Об этом сообщила спикер правоохранительного органа Ольга Чиканова.

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По словам Чикановой, схема заработка действовала в Одесском с ТЦК июля 2023 года.

ГБР утверждает, что начальник отдела ТЦК откорректировал данные в электронной базе военнообязанных "Оберег" в отношении 138 мужчин и таким образом сделал непригодными для прохождения военной службы.

Такая услуга, по информации ГБР, стоила уклонистам от $4500 до $7000 и позволила подозреваемому заработать не менее $1 млн.

Представитель ГБР проинформировала, что правоохранители уже установили всех мужчин, которые успели воспользоваться этой схемой – часть из них успела выехать за границу, однако оставшихся в Украине доставили в ТЦК для обновления данных и последующей мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

Также она подчеркнула, что правоохранители провели 14 обысков по месту работы и проживания подозреваемого и участников схемы.

В настоящее время чиновнику ТЦК сообщено о подозрении по факту вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем. Правоохранители занимаются вопросами избрания мужчине меры пресечения и отстранения его от должности.

При доказательстве вины мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

21 мая в Верховной Раде сообщили, что НАПК проверило треть руководящего состава ТЦК и нашло только единичные случаи нарушений. Найдено только восемь потенциально коррумпированных работников ТЦК.

23 мая глава Нацполиции заявил, что общение ТЦК и полиции с призывниками будут записывать на видео – речь идет о процессе предъявления и проверки документов и фиксация является обязательной.

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