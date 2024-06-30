ГПСУ задержала бус с 17 мужчинами в 200 метрах от границы – видео

Государственная пограничная служба пресекла потенциальную попытку массового незаконного пересечения украино-венгерской границы. Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ в воскресенье, 30 июня.

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Микроавтобус Volkswagen с 17 мужчинами остановили в 200 метрах от границы в Закарпатской области.

Фото: ГПСУ

"Все они были объединены одной целью – незаконно попасть в Венгрию. За услуги переправщиков, обещавших участникам "приключенческого тура" успешное пересечение границы, каждый из мужчин должен был отдать от $3000 до $12 000", — сообщили пограничники.

Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных админправонарушениях задержанных доставили в пограничное подразделение.

ГПСУ передала материалы дела в Национальную полицию для расследования по ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Уголовная ответственность грозит только организатору.

По общему правилу на период действия правового режима военного положения большинству мужчин – граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины. Ограничения не применяются к отдельным категориям лиц, в частности к забронированным, лицам с инвалидностью, мужчинам с тремя и более детьми младше 18 лет и т.д.