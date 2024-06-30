ГПСУ задержала бус с 17 мужчинами в 200 метрах от границы – видео
Государственная пограничная служба пресекла потенциальную попытку массового незаконного пересечения украино-венгерской границы. Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ в воскресенье, 30 июня.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Микроавтобус Volkswagen с 17 мужчинами остановили в 200 метрах от границы в Закарпатской области.
"Все они были объединены одной целью – незаконно попасть в Венгрию. За услуги переправщиков, обещавших участникам "приключенческого тура" успешное пересечение границы, каждый из мужчин должен был отдать от $3000 до $12 000", — сообщили пограничники.
Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных админправонарушениях задержанных доставили в пограничное подразделение.
ГПСУ передала материалы дела в Национальную полицию для расследования по ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Уголовная ответственность грозит только организатору.
- 14 июня ГПСУ сообщила, что возле Одессы задержали группу из 41 человека, которые одновременно пытались попасть незаконным способом за границу.