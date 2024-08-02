Прем'єра Молдови запитали про повернення українських чоловіків: заявив про права людини

Дорін Речан (Фото: ЕРА/CHASIALIS VAIOS)

Молдова дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини. Про це в інтерв'ю NewsMaker заявив прем'єр країни Дорін Речан, коментуючи тему гіпотетичного повернення в Україну її громадян призовного віку.

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Речан зазначив, що українська влада має "певні побажання" щодо повернення українських чоловіків із-за кордону, але Молдова "дотримуватиметься міжнародних правил і прав людини".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що Кишинів не видаватиме Києву українців, молдовський прем'єр повторив: "Ми дотримуватимемося міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини".

23 липня 2024 року посол України у Молдові Марко Шевченко заявив, що Київ обговорює з Кишиневом питання повернення українських чоловіків призовного віку, які незаконно опинилися у Молдові.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що найбільшу кількість чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, прикордонники ловлять на кордонах із Румунією й Молдовою.

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