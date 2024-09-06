Посол України у Чехії: Примусово українців призовного віку додому не повертатимуть

Василь Зварич заявив, що всі українці, незалежно від місця проживання, мають захищати Вітчизну, але це справа кожного

Василь Зварич (Фото: Посольство України у Польщі)

Чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть до України. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив посол України в Чехії Василь Зварич.

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"Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку", – сказав він.

Зварич зазначив, що "мотивація є свідомістю кожного громадянина України".

Він вважає, що всі українці, незалежно від місця проживання, мають один обов’язок перед державою — захист Вітчизни. Також дипломат підкреслив, що це вибір кожного громадянина, який з тих чи інших причин перебуває за межами своєї країни.

За його словами, завдання держави полягає в тому, щоб створити умови для громадян, які хочуть захищати свою державу в Україні, і забезпечити всі умови для їхнього повернення.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, в країні проживають постійно або тимчасово 253 000 чоловіків з України. Серед них понад 95 000 – це чоловіки від 18 до 65 років, які перебувають у Чехії на основі візи тимчасового захисту, додає Радіо Свобода.

23 липня 2024 року посол України у Молдові Марко Шевченко заявив, що Київ обговорює з Кишиневом питання повернення українських чоловіків призовного віку, які незаконно опинилися у Молдові.

Прем'єр країни Дорін Речан, коментуючи тему гіпотетичного повернення в Україну її громадян призовного віку, заявив, що Молдова дотримуватиметься у цьому питанні міжнародного законодавства щодо прав людини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що у Європі гіпотетично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист.

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