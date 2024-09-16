Чешская инициатива. Сикорский пообещал, что Польша все же найдет деньги на снаряды для ВСУ
Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возникли определенные "вопросы" по финансированию чешской инициативы относительно закупки снарядов для Украины. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

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По словам министра, было принято политическое решение – выделить 50 млн евро в 2024 году и столько же в 2025 году.

"Есть определенные технические, административные и правовые вопросы, связанные с государственным агентством стратегических резервов. И в этом вопросе наш МИД сделал свою часть работы", – сказал министр.

Сикорский выразил надежду на то, что другие министерства сделают все необходимое для реализации договоренностей.

"Это обязательно будет сделано", – добавил он.

13 сентября газета Wyborcza сообщила, что в настоящее время Польша является единственной страной, которая до сих пор не выделила средств на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. По состоянию на август 2024 года 18 стран уже присоединились к закупке.

  • Первая партия снарядов по чешской инициативе прибыла в Украину 25 июня 2024 года, заявил премьер страны Петр Фиала. Но количество боеприпасов он не уточнил.
  • 20 августа министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что часть доходов от замороженных российских активов будет направлена на боеприпасы для Украины в рамках чешской инициативы.

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