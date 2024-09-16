Чешская инициатива. Сикорский пообещал, что Польша все же найдет деньги на снаряды для ВСУ

Министр заявил, что МИД Польши сделал все, что от него зависело

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возникли определенные "вопросы" по финансированию чешской инициативы относительно закупки снарядов для Украины. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

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По словам министра, было принято политическое решение – выделить 50 млн евро в 2024 году и столько же в 2025 году.

"Есть определенные технические, административные и правовые вопросы, связанные с государственным агентством стратегических резервов. И в этом вопросе наш МИД сделал свою часть работы", – сказал министр.

Сикорский выразил надежду на то, что другие министерства сделают все необходимое для реализации договоренностей.

"Это обязательно будет сделано", – добавил он.

13 сентября газета Wyborcza сообщила, что в настоящее время Польша является единственной страной, которая до сих пор не выделила средств на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. По состоянию на август 2024 года 18 стран уже присоединились к закупке.

Первая партия снарядов по чешской инициативе прибыла в Украину 25 июня 2024 года, заявил премьер страны Петр Фиала. Но количество боеприпасов он не уточнил.

20 августа министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что часть доходов от замороженных российских активов будет направлена на боеприпасы для Украины в рамках чешской инициативы.

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