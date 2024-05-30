50% снарядов в рамках чешской инициативы приходится дорабатывать перед отправкой в Украину

Артиллерийские снаряды (Иллюстративное фото: EPA)

Чешская компания Czechoslovak Group, выступившая посредником для поставок артиллерийских снарядов из Африки и Азии, объяснила задержку с доставкой боеприпасов в рамках чешской инициативы в Украину тем, что почти половина из них оказалась некачественной. Об этом глава CSG Михал Стрнад сообщил в интервью изданию The Financial Times.

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По его словам, около 50% запасов, которые его компания приобрела по поручению чешского правительства в Африке и Азии, оказались некачественными, и перед отправкой в Украину нуждаются в доработке. В некоторые снаряды, как отметил Стрнад, CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

При этом он заверил, что Вооруженные Силы Украины получат первые артснаряды в рамках чешской инициативы в июне.

Стрнад рассказал, что война в Украине способствовала росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно было приобрести вне Европейского Союза, тогда как в самой Европе необходимых боеприпасов не было.

Глава компании CSG подчеркнул, что заказы у европейских производителей боеприпасов были расписаны на восемь лет вперед, даже несмотря на то, что все они увеличивают производственные мощности. Даже если бы война в Украине завершилась прямо сейчас, "впереди нас ждет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО", сказал он.

28 мая премьер Чехии Фиала отметил, что Киев может ожидать первые партии артснарядов 155-мм "в ближайшие дни". По его словам, 15 стран ЕС и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ.

29 мая глава Минобороны Чехии Чернохова заявила, что средства прислали только четыре государства – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

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