50% снарядов в рамках чешской инициативы приходится дорабатывать перед отправкой в Украину
Чешская компания Czechoslovak Group, выступившая посредником для поставок артиллерийских снарядов из Африки и Азии, объяснила задержку с доставкой боеприпасов в рамках чешской инициативы в Украину тем, что почти половина из них оказалась некачественной. Об этом глава CSG Михал Стрнад сообщил в интервью изданию The Financial Times.
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По его словам, около 50% запасов, которые его компания приобрела по поручению чешского правительства в Африке и Азии, оказались некачественными, и перед отправкой в Украину нуждаются в доработке. В некоторые снаряды, как отметил Стрнад, CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.
При этом он заверил, что Вооруженные Силы Украины получат первые артснаряды в рамках чешской инициативы в июне.
Стрнад рассказал, что война в Украине способствовала росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно было приобрести вне Европейского Союза, тогда как в самой Европе необходимых боеприпасов не было.
Глава компании CSG подчеркнул, что заказы у европейских производителей боеприпасов были расписаны на восемь лет вперед, даже несмотря на то, что все они увеличивают производственные мощности. Даже если бы война в Украине завершилась прямо сейчас, "впереди нас ждет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО", сказал он.
- 28 мая премьер Чехии Фиала отметил, что Киев может ожидать первые партии артснарядов 155-мм "в ближайшие дни". По его словам, 15 стран ЕС и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ.
- 29 мая глава Минобороны Чехии Чернохова заявила, что средства прислали только четыре государства – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.
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