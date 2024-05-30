Половину снарядів в межах чеської ініціативи доводиться доробляти перед відправкою в Україну

Артилерійські снаряди (Ілюстративне фото: EPA)

Чеська компанія Czechoslovak Group, яка виступила посередником для постачань артилерійських снарядів з Африки та Азії, пояснила затримку з доставленням боєприпасів в межах чеської ініціативи до України тим, що майже половина з них виявилися неякісними. Про це очільник CSG Міхал Стрнад повідомив в інтерв'ю виданню The Financial Times.

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За його словами, близько 50% запасів, які його компанія придбала за дорученням чеського уряду в Африці та Азії, виявилися неякісними, і перед відправленням до України потребують доопрацювання. У деякі снаряди, як зазначив Стрнад, CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Разом із цим він запевнив, що Збройні Сили України отримають перші артснаряди в межах чеської ініціативи в червні.

Стрнад розповів, що війна в Україні сприяла зростанню цін на обмежену кількість снарядів, які можна було придбати за межами Європейського Союзу, тоді як у самій Європі необхідних боєприпасів не було.

Очільник компанії CSG наголосив, що замовлення у європейських виробників боєприпасів були розписані на вісім років наперед, навіть попри те, що усі вони збільшують виробничі потужності. Навіть якби війна в Україні завершилася прямо зараз, "попереду нас чекає величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО", сказав він.

28 травня прем’єр Чехії Фіала зазначив, що Київ може очікувати на першу партію артснарядів 155-мм "найближчими днями". За його словами, 15 країн ЄС і НАТО вже внесли понад 1,6 млрд євро в ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

29 травня глава Міноборони Чехії Чернохова заявила, що кошти надіслали тільки чотири держави – Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

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