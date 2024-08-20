Чехия закупит для Украины боеприпасы за счет замороженных российских активов

Яна Чернохова (Фото: ЕРА)

Часть доходов, полученных от российских активов, замороженных в Евросоюзе, будут направлены на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

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"Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине боеприпасов, которые закупит Чехия. Это решение было принято Европейским Союзом. Благодаря этому мы сможем приобрести для Украины сотни тысяч необходимых крупнокалиберных боеприпасов", – говорится в сообщении.

Чернохова отметила, что это очередное подтверждение доверия союзников к Чехии и ее инициативе. Также она подчеркнула, что это уникальная возможность поддержать Украину, используя ресурсы, ранее принадлежавшие России, и при этом сохранить государственные финансы европейских стран.

Министр не уточнила, сколько именно боеприпасов таким образом получит Украина.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.

Однако на конец мая только четыре страны — Канада, Дания, Нидерланды и Португалия — послали деньги на закупку артиллерийских снарядов Украины в рамках чешской инициативы.

25 июня премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.

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