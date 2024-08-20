Чехія закупить для України боєприпаси коштом заморожених російських активів

Яна Чернохова (Фото: ЕРА)

Частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

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"Частина доходів від заморожених російських активів у ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закупить Чехія. Це рішення було ухвалене Європейським Союзом. Завдяки цьому ми зможемо придбати для України сотні тисяч необхідних великокаліберних боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

Чернохова зазначила, що це є черговим підтвердженням довіри союзників до Чехії та її ініціативи. Також вона підкреслила, що це унікальна можливість підтримати Україну, використовуючи ресурси, які раніше належали Росії, і водночас зберегти державні фінанси європейських країн.

Міністерка не уточнила, скільки саме боєприпасів таким чином отримає Україна.

До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Проте станом на кінець травня лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія – надіслали гроші на закупівлю артилерійських снарядів Україні в межах чеської ініціативи.

25 червня прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.

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