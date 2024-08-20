Чехія закупить для України боєприпаси коштом заморожених російських активів
Частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Частина доходів від заморожених російських активів у ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закупить Чехія. Це рішення було ухвалене Європейським Союзом. Завдяки цьому ми зможемо придбати для України сотні тисяч необхідних великокаліберних боєприпасів", – йдеться у повідомленні.
Чернохова зазначила, що це є черговим підтвердженням довіри союзників до Чехії та її ініціативи. Також вона підкреслила, що це унікальна можливість підтримати Україну, використовуючи ресурси, які раніше належали Росії, і водночас зберегти державні фінанси європейських країн.
Міністерка не уточнила, скільки саме боєприпасів таким чином отримає Україна.
- До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.
- Проте станом на кінець травня лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія – надіслали гроші на закупівлю артилерійських снарядів Україні в межах чеської ініціативи.
- 25 червня прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.
Читайте також: Євросоюз передав Україні перші 1,5 млрд євро від заморожених активів Росії