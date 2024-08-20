Чехія закупить для України боєприпаси коштом заморожених російських активів
Яна Чернохова (Фото: ЕРА)

Частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

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"Частина доходів від заморожених російських активів у ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закупить Чехія. Це рішення було ухвалене Європейським Союзом. Завдяки цьому ми зможемо придбати для України сотні тисяч необхідних великокаліберних боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

Чернохова зазначила, що це є черговим підтвердженням довіри союзників до Чехії та її ініціативи. Також вона підкреслила, що це унікальна можливість підтримати Україну, використовуючи ресурси, які раніше належали Росії, і водночас зберегти державні фінанси європейських країн.

Міністерка не уточнила, скільки саме боєприпасів таким чином отримає Україна.

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