Чеська ініціатива. Сікорський пообіцяв, що Польща все ж знайде гроші на снаряди для ЗСУ

Міністр заявив, що МЗС Польщі зробило все, що від нього залежало

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що виникли певні "питання" з фінансування чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді.

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За словами міністра, було ухвалене політичне рішення – виділити 50 млн євро у 2024 році та стільки ж у 2025 році.

"Є певні технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів. І у цьому питанні наше МЗС зробило свою частину роботи", – сказав міністр.

Сікорський висловив сподівання, що інші міністерства зроблять все необхідне для реалізації домовленостей.

"Це обов’язково буде зроблене", – додав він.

13 вересня газета Wyborcza повідомила, що наразі Польща — єдина країна, яка досі не виділила коштів на закупівлю артилерійських снарядів для України у межах чеської ініціативи. Станом на серпень 2024 року 18 країн вже приєдналися до закупівлі.

Перша партія снарядів за чеською ініціативою прибула до України 25 червня 2024 року, заявив прем'єр країни Петр Фіала. Але кількість боєприпасів він не уточнив.

20 серпня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що частина прибутків від заморожених російських активів буде спрямована на боєприпаси для України в межах чеської ініціативи.

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