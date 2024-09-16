Чеська ініціатива. Сікорський пообіцяв, що Польща все ж знайде гроші на снаряди для ЗСУ
Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що виникли певні "питання" з фінансування чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді.

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За словами міністра, було ухвалене політичне рішення – виділити 50 млн євро у 2024 році та стільки ж у 2025 році.

"Є певні технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів. І у цьому питанні наше МЗС зробило свою частину роботи", – сказав міністр.

Сікорський висловив сподівання, що інші міністерства зроблять все необхідне для реалізації домовленостей. 

"Це обов’язково буде зроблене", – додав він.

13 вересня газета Wyborcza повідомила, що наразі Польща — єдина країна, яка досі не виділила коштів на закупівлю артилерійських снарядів для України у межах чеської ініціативи. Станом на серпень 2024 року 18 країн вже приєдналися до закупівлі.

  • Перша партія снарядів за чеською ініціативою прибула до України 25 червня 2024 року, заявив прем'єр країни Петр Фіала. Але кількість боєприпасів він не уточнив. 
  • 20 серпня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що частина прибутків від заморожених російських активів буде спрямована на боєприпаси для України в межах чеської ініціативи.

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