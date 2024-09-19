Onet: Польша будет использовать стремление Украины к евроинтеграции для давления на Киев

В январе 2025 года Польша возглавит Совет ЕС, что позволит ей играть ключевую роль в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министерство иностранных дел Польши планирует использовать стремление Украины к вступлению в Евросоюз как рычаг влияния на Киев в ближайшие месяцы, пишет Onet со ссылкой на собеседников в ведомстве. В январе 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС, что придаст ей важную роль в переговорах по членству Украины в блоке.

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По словам источников, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский советовал президенту Владимиру Зеленскому решить исторические вопросы с Польшей уже сейчас, поскольку "это будет менее тягостно, чем во время предстоящих переговоров о вступлении в ЕС". Однако, по словам источника, "до Зеленского не дошло" на недавней встрече в Киеве.

"Теперь украинцы будут приезжать к нам по разным вопросам. Они уже это делают. Например, они хотели бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно. Это было бы беспрецедентно и очень сложно", – сказал собеседник.

Кроме того, украинские политики считают, что процесс вступления может пройти быстро из-за упрощенных процедур ЕС после начала российской агрессии. Однако сейчас это не отвечает реалиям, и Киеву нужна поддержка Варшавы в этом процессе, отмечает издание.

"Мы поможем им, если они помогут нам", – отметили в польском МИД.

При этом польские дипломаты подчеркивают, что военные и оборонные вопросы не станут предметом торга во время переговоров с Украиной.

17 сентября 2024 года польский журналист Витольд Юраш в своей колонке для Onet, ссылаясь на источники, писал, что во время недавних переговоров в Киеве польская делегация "была удивлена манерой общения" Зеленского.

Зеленский якобы выразил недовольство недостаточной поддержкой Польши в вопросах евроинтеграции Украины.

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