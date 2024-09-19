Сикорский предлагает передать Крым ООН для проведения референдума

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на 20 ежегодной встрече YES в Киеве, предложил передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций для проведения референдума. Его цитирует Интерфакс-Украина.

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Сикорский отметил, что Крым имеет большое символическое значение для России, в частности для диктатора Владимира Путина, в то же время для Украины он является стратегически важным.

Он считает, что договоренность между сторонами возможна только при демилитаризации Крыма, но "если обе страны захотят, то здесь можно было бы найти решение".

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное. И мы могли бы отложить это на 20 лет",- заявил глава польского МИД.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что План победы готов.

ГУР заявляет, что у Украины есть план деоккупации украинских земель, в частности Крыма, и уничтожения всего того, что этому мешает.

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