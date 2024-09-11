Эрдоган заявил, что возвращение Крыма Украине – требование международного права

Но турецкий президент не упомянул Россию как страну, оккупировавшую полуостров и держащую в заложниках крымскотатарских политзаключенных

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA / ZIPI ARAGON)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение Украине оккупированного Крыма является требованием международного права. Слова политика из видеообращения на саммите Крымской платформы передает информационное агентство Anadolu.

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По словам Эрдогана, поддержка Анкарой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной.

Он подчеркнул, что "возвращение Крыма Украине является требованием международного права".

Также президент Турции выразил надежду, что в дальнейшем Украиной будут сделаны "дополнительные шаги по укреплению прав крымскотатарских тюрок".

А еще Эрдоган отметил, что Турция "искренне желает завершения войны справедливым и крепким миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

В турецкоязычной версии обращения политик также отметил освобождение из трехлетнего плена заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, заявил о надежде на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахметовых.

В то же время ни в русскоязычной, ни в турецкоязычной версиях обращения не упоминается Россия как страна, которая оккупировала полуостров и держит в заложниках крымскотатарских политзаключенных.

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