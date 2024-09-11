Эрдоган заявил, что возвращение Крыма Украине – требование международного права
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение Украине оккупированного Крыма является требованием международного права. Слова политика из видеообращения на саммите Крымской платформы передает информационное агентство Anadolu.
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По словам Эрдогана, поддержка Анкарой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной.
Он подчеркнул, что "возвращение Крыма Украине является требованием международного права".
Также президент Турции выразил надежду, что в дальнейшем Украиной будут сделаны "дополнительные шаги по укреплению прав крымскотатарских тюрок".
А еще Эрдоган отметил, что Турция "искренне желает завершения войны справедливым и крепким миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
В турецкоязычной версии обращения политик также отметил освобождение из трехлетнего плена заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, заявил о надежде на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахметовых.
В то же время ни в русскоязычной, ни в турецкоязычной версиях обращения не упоминается Россия как страна, которая оккупировала полуостров и держит в заложниках крымскотатарских политзаключенных.
В июле Эрдоган на встрече с диктатором Путиным заявил, что в российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны. Украина вкладывает в понятие справедливого мира полное восстановление территориальной целостности, заявил в комментарии LIGA.net глава внешнеполитического комитета Рады.
- После встречи с Эрдоганом венгерский премьер Орбан заявил, что с самого начала полномасштабной войны Турция доказала, что она является "незаменимым игроком в миротворческом процессе".
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