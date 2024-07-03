Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что справедливый мир возможен. В Раде отреагировали

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Twitter Директората по коммуникациям администрации президента Турции)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным заявил: в российско-украинской войне возможен справедливый мир, удовлетворяющий обе стороны. Украина вкладывает в понятие справедливого мира полное восстановление территориальной целостности, заявил в комментарии LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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"Примечательно, что Эрдоган в своем предложении использовал термин "справедливый мир", то есть тот термин, который использует президент Зеленский. Когда мы говорим о справедливом мире, то имеем в виду мир, основанный на принципах международного права и Уставе ООН", – заявил нардеп от Слуги народа.

В частности, добавил он, справедливый мир предполагает полное восстановление территориальной целостности Украины и уважение ее суверенитета. Последнее охватывает и право присоединяться к любой международной организации (включая НАТО), а также неприменение силы в международных отношениях, пояснил политик.

Мережко уверен: Эрдоган хорошо понимает, что Украина, как суверенное государство, как субъект международного права, имеет все те права, что и Турция, которая является членом НАТО.

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С одной стороны мы все хорошо помним формат "зернового соглашения" и ту роль, которую в ней тогда сыграл Эрдоган. С другой стороны, украинское руководство в последние месяцы на самом высоком уровне уже неоднократно открыто заявляло о готовности диалога с Путиным через посредников, по сути, по формату "зернового соглашения", – заявил нардеп-член комитета от оппозиционного Голоса Андрей Осадчук.

По его мнению, теперь можно будет наблюдать соревнование за получение статуса такого посредника, и Эрдоган в этом рейтинге кандидатов, безусловно, на лидирующих позициях – у него уже есть вполне успешный опыт проведения подобных переговоров.

Однако есть много других желающих – и пока Украина стремится и борется за справедливый мир, то "куча политиков мира стремятся к славе миротворцев", подытожил Осадчук.

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На встрече с Путиным Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать "прилагать усилия для установления мира в регионе и мире".

Он заявил, что Турция может "заложить основу для консенсуса", чтобы прекратить российско-украинскую войну: сначала путем прекращения огня, а затем достижением мира.

Эрдоган считает, что возможен справедливый мир, способный удовлетворить и Украину, и Россию.

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