Ердоган на зустрічі з Путіним заявив, що справедливий мир можливий. У Раді відреагували

Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін (Фото: Twitter Директората з комунікацій адміністрації президента Туреччини)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, який задовольнити обидві сторони. Україна вкладає у поняття справедливого миру повне відновлення територіальної цілісності, заявив у коментарі LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Прикметно, що Ердоган у своїй пропозиції використав термін "справедливий мир", тобто той термін, який використовує президент Зеленський. Коли ми говоримо про справедливий мир, то маємо на увазі мир, який грунтується на принципах міжнародного права і Статуті ООН", – заявив нардеп від Слуги народу.

Зокрема, додав він, справедливий мир передбачає повне відновлення територіальної цілісності України та повагу до її суверенітету. Останнє охоплює й право приєднуватися до будь-якої міжнародної організації (включно з НАТО), а також незастосування сили в міжнародних відносинах, пояснив політик.

Мережко упевнений: Ердоган добре розуміє, що Україна, як суверенна держава, як субʼєкт міжнародного права, має всі ті права, що і Туреччина, котра є членом НАТО.

Читайте також: Перемовини з Росією можливі у форматі "зернової угоди" – Зеленський

З одного боку ми ж всі добре пам’ятаємо формат "зернової угоди" і ту роль яку в ній тоді відіграв Ердоган. З іншого, українське керівництво останніми місяцями на найвищому рівні вже неодноразово відкрито заявляло про готовність діалогу з Путіним через посередників, по суті, за форматом "зернової угоди", – заявив нардеп-член комітету від опозиційного Голосу Андрій Осадчук.

На його думку, тепер можна буде спостерігати змагання за отримання статусу такого посередника, і Ердоган у цьому рейтингу кандидатів, безумовно, на провідних позиціях – у нього вже є цілком успішний досвід проведення подібних перемовин.

Проте є багато інших охочих – і поки Україна прагне і бореться за справедливий мир, то "купа політиків світу прагнуть слави миротворців", підсумував Осадчук.

Читайте також: "Росія має вийти з України". США відкинули пропозицію Орбана щодо припинення вогню

На зустрічі з Путіним Ердоган заявив, що Туреччина продовжуватиме "докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі".

Він заявив, що Туреччина може "закласти основу для консенсусу", аби припинити російсько-українську війну: спочатку шляхом припинення вогню, а потім досягненням миру.

Ердоган вважає, що можливий справедливий мир, котрий може задовольнити і Україну, і Росію.

Читайте також: Туреччина, Румунія та Болгарія почали операцію з розмінування Чорного моря