Ердоган заявив, що повернення Криму Україні – вимога міжнародного права

Але турецький президент не згадав Росію як країну, що окупувала півострів та тримає в заручниках кримськотатарських політв'язнів

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA / ZIPI ARAGON)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що повернення Україні окупованого Криму є вимогою міжнародного права. Слова політика з відеозвернення на саміті Кримської платформи передає інформаційна агенція Anadolu.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За словами Ердогана, підтримка Анкарою територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається незмінною.

Він підкреслив, що "повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права".

Також президент Туреччини висловив сподівання, що надалі Україною будуть зроблені "додаткові кроки щодо зміцнення прав кримськотатарських тюрок".

А ще Ердоган зазначив, що Туреччина "щиро бажає завершення війни справедливим та міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України".

У турецькомовній версії звернення політик також відзначив звільнення з трирічного полону заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, заявив про сподівання про якнайшвидше звільнення усіх кримських татар, зокрема братів Асана та Азіза Ахметових.

Водночас ані в російськомовній, ані в турецькомовній версіях звернення не згадується Росія як країна, що окупувала півострів та тримає в заручниках кримськотатарських політв'язнів.

Читайте також: Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною