Ердоган заявив, що повернення Криму Україні – вимога міжнародного права
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що повернення Україні окупованого Криму є вимогою міжнародного права. Слова політика з відеозвернення на саміті Кримської платформи передає інформаційна агенція Anadolu.
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За словами Ердогана, підтримка Анкарою територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається незмінною.
Він підкреслив, що "повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права".
Також президент Туреччини висловив сподівання, що надалі Україною будуть зроблені "додаткові кроки щодо зміцнення прав кримськотатарських тюрок".
А ще Ердоган зазначив, що Туреччина "щиро бажає завершення війни справедливим та міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України".
У турецькомовній версії звернення політик також відзначив звільнення з трирічного полону заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, заявив про сподівання про якнайшвидше звільнення усіх кримських татар, зокрема братів Асана та Азіза Ахметових.
Водночас ані в російськомовній, ані в турецькомовній версіях звернення не згадується Росія як країна, що окупувала півострів та тримає в заручниках кримськотатарських політв'язнів.
У липні Ердоган на зустрічі з диктатором Путіним заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони. Україна вкладає у поняття справедливого миру повне відновлення територіальної цілісності, заявив у коментарі LIGA.net голова зовнішньополітичного комітету Ради.
- Після зустрічі з Ердоганом угорський прем'єр Орбан заявив, що з самого початку повномасштабної війни Туреччина довела, що вона є "незамінним гравцем у миротворчому процесі".
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