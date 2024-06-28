Україна повернула з полону десятьох людей – серед них Джелял та священники з Бердянська

Усі звільнені вже в Україні

Наріман Джелял (Фото: Facebook Представництво президента в АРК Крим)

Україна змогла повернути з російського полону десятьох бранців, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він опублікував перелік звільнених:

→ Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році;

→ Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були у російському полоні ще з 2017–2018 років;

→ Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені у тимчасово окупованому Бердянську за опір росіянам;

→ Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова — пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи.

Наразі усі бранці звільнені та перебувають вдома в Україні, зазначив президент.

Зеленський подякував причетним до обміну, а також відзначив зусилля Ватикану у поверненні додому цих людей.

Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових окупанти заарештували у вересні 2021 року. Чоловіків звинуватили у "скоєнні диверсії" на газопроводі у Криму.

Російська ФСБ стверджувала, що "диверсію було організовано" ГУР. В українській воєнній розвідці назвали заяву ФСБ цілеспрямованою провокацією.

У вересні 2022 року загарбники "винесли вирок" затриманим: Джелялу незаконно "присудили" 17 років тюрми, Асану Ахтемову – 15 років, Азізу Ахтемову – 13 років.

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