ГУР: У Украины есть план уничтожения Керченского моста и деоккупации Крыма

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что оккупантов из Крыма выбивают и сейчас, уничтожая их логистику, базы и ПВО

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

У Украины есть план деоккупации украинских земель и уничтожение всех вещей, которые этому мешают. Об этом в интервью телеканалу Киев 24 сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

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"Враг из Крыма выбивается уже. Уничтожается его логистика, пути снабжения, базы, системы противовоздушной и противоракетной обороны. И это результат комплексной плановой работы Сил безопасности и обороны, используя все средства", – заявил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что рассчитывать на то, что россияне самостоятельно покинут оккупированный Крым нужно в крайнем случае. По его словам, если бы Москва приняла такое решение, то россиянам удалось сохранить жизнь своих солдат и "многое другое".

На вопрос, сколько еще будет "жить" Керченский мост, Юсов ответил, что Силы безопасности и обороны имеют планы по уничтожению объекта.

"Мы бы хотели все посмотреть на часы и сказать, что минут 15 еще осталось. Но реальность сложнее. Безусловно, у Силы безопасности и обороны есть планы относительно как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожения всех вещей, которые этому мешают. Не будем давать анонсы, как и делали это в предыдущие разы, когда соответствующие поражения наносились и были эффективными", – сказал представитель ГУР.

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. Впервые он был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду.

8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.

17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.

26 марта 2024 года глава СБУ Малюк сообщил, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе. Но враг, по его словам, работает над восстановлением объекта.

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