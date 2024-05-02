Кислица иронично намекнул на "отсутствие" Керченского моста в 2024 году – фото

Постпред Украины в ООН опубликовал список основных типов мостов 2024 года, среди которых Керченский отсутствует

Керченский мост (Фото: ЕРА)

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица опубликовал сообщение, в котором иронически намекнул, что Керченский мост будет уничтожен в течение 2024 года.

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Кислица расписал шесть "основных типов мостов в 2024 году". Среди них:

→ арочные;

→ консольные;

→ вантовые;

→ подвесные;

→ мосты с соединенными арками;

→ Керченские.

Список проиллюстрирован рисунком, на котором изображены все типы мостов, кроме Керченского – он на картинке отсутствует.

Фото: Сергей Кислица / Х

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. Впервые он был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.

17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.

26 марта глава СБУ Малюк сообщил, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе. Но враг, по его словам, работает над восстановлением объекта.

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