Кислица иронично намекнул на "отсутствие" Керченского моста в 2024 году – фото
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица опубликовал сообщение, в котором иронически намекнул, что Керченский мост будет уничтожен в течение 2024 года.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кислица расписал шесть "основных типов мостов в 2024 году". Среди них:
→ арочные;
→ консольные;
→ вантовые;
→ подвесные;
→ мосты с соединенными арками;
→ Керченские.
Список проиллюстрирован рисунком, на котором изображены все типы мостов, кроме Керченского – он на картинке отсутствует.
- Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. Впервые он был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.
- 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.
- 26 марта глава СБУ Малюк сообщил, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе. Но враг, по его словам, работает над восстановлением объекта.
Читайте также: Плетенчук: Россия боится пропускать поезда с горючим через Крымский мост