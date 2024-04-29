Плетенчук: Россия боится пропускать поезда с горючим через Крымский мост
В течение апреля поезда, которые перевозят горючее, остаются стоять в Тамани, поскольку российские войска боятся пропускать поезда с горючим через Крымский мост. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Плетенчук рассказал, что российские военные сомневаются в возможности Крымского моста выдержать большие нагрузки после полученных повреждений.
"Если еще машинами, даже военными грузовиками, по нему можно ездить, то полноценные поезда, например, с горючим, стоят на Тамани уже месяц, потому что россияне не уверены, что мост выдержит этот груз после полученных повреждений", – подчеркнул он, а также напомнил слова президента Украины о том, что "это сооружение там лишнее".
Он отметил, что пока "это все рассматривается россиянами в качестве шуток, но местные маклеры уже давно жалуются, что упали продажи, многие объекты коммерческой недвижимости выставляются на продажу".
"Люди, оценивая риски, понимают, что эта территория для инвестиций, мягко говоря, – рискованная", – отметил Плетенчук.
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