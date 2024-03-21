РФ хочет построить в Крыму железную дорогу. ГУР: Серьезный вызов и значимая цель для ВСУ
Российская армия строит железную дорогу во временно оккупированном Крыму, а это серьезный вызов и значимая цель для Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны – это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же", – отметил он.
Юсов подчеркнул, что Россия продолжает использовать именно железную дорогу как основной элемент логистики.
Также, по его словам, ситуация с Крымским мостом оккупантов не устраивает, поскольку он не работает сегодня в полном объеме, именно поэтому россияне пробуют усилить железнодорожное сообщение. В то же время представитель ГУР подчеркнул, что "этим планам идет противодействие".
- Ранее диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту.
- Сегодня народный депутат от Слуги народа Чернев заявил, что если россиянам удастся построить железную дорогу в Крым через временно оккупированные территории, то такую артерию будет сложно перебить.