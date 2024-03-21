РФ хочет построить в Крыму железную дорогу. ГУР: Серьезный вызов и значимая цель для ВСУ

По словам представителя разведки Юсова, ситуация с Крымским мостом оккупантов не устраивает, поскольку он не работает сегодня в полном объеме

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российская армия строит железную дорогу во временно оккупированном Крыму, а это серьезный вызов и значимая цель для Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны – это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же", – отметил он.

Юсов подчеркнул, что Россия продолжает использовать именно железную дорогу как основной элемент логистики.

Также, по его словам, ситуация с Крымским мостом оккупантов не устраивает, поскольку он не работает сегодня в полном объеме, именно поэтому россияне пробуют усилить железнодорожное сообщение. В то же время представитель ГУР подчеркнул, что "этим планам идет противодействие".