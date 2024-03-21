Росія хоче збудувати в Криму залізницю. ГУР: Це серйозний виклик та значуща ціль для ЗСУ

За словами представника розвідки Юсова, ситуація з Кримським мостом окупантів не влаштовує, оскільки він не працює сьогодні в повному обсязі

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російська армія будує залізницю в тимчасово окупованому Криму, а це серйозний виклик та значуща ціль для Збройних Сил України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони — це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само", — зауважив він.

Юсов підкреслив, що Росія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики.

Також, за його словами, ситуація з Кримським мостом окупантів не влаштовує, оскільки він не працює сьогодні в повному обсязі, саме тому росіяни пробують посилити залізничне сполучення. Водночас представник ГУР підкреслив, що "цим планам йде протидія".