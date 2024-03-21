Росія хоче збудувати в Криму залізницю. ГУР: Це серйозний виклик та значуща ціль для ЗСУ
Російська армія будує залізницю в тимчасово окупованому Криму, а це серйозний виклик та значуща ціль для Збройних Сил України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони — це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само", — зауважив він.
Юсов підкреслив, що Росія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики.
Також, за його словами, ситуація з Кримським мостом окупантів не влаштовує, оскільки він не працює сьогодні в повному обсязі, саме тому росіяни пробують посилити залізничне сполучення. Водночас представник ГУР підкреслив, що "цим планам йде протидія".
- Раніше диктатор Володимир Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі може дійти до Севастополя та стати альтернативою Керченському мосту.
- Сьогодні народний депутат від Слуги народу Чернєв заявив, що якщо росіянам вдасться збудувати залізницю до Криму через тимчасово окуповані території, то таку артерію буде складно перебити.