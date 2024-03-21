Путін заявив про будівництво залізничної гілки Ростов – Севастополь. Нардеп: Складно буде перебити

Чернєв заявив, що росіяни усвідомлюють можливість передання Україні Taurus, тому будують альтернативний шлях через окуповані території

Володимир Путін (Фото: EPA)

Якщо росіянам вдасться збудувати залізницю до Криму через тимчасово окуповані території, то таку артерію буде складно перебити. Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Росія розуміє можливість передання Україні крилатих ракет Taurus від Німеччини, тому почала будувати залізничну гілку як альтернативу Кримському мосту.

"Таку артерію вже складно буде перебити", – сказав Чернєв.

Він зазначив, що рішення стосовно Taurus залежить виключно від однієї людини — канцлера ФРН Олафа Шольца.

Раніше диктатор Володимир Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі дійде до Севастополя та стане альтернативою Керченському мосту.

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У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

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