Путин заявил о строительстве ветки ж/д Ростов – Севастополь. Нардеп: Будет сложно перебить
Если россиянам удастся построить железную дорогу в Крым через временно оккупированные территории, то такую артерию будет сложно перебить. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Егор Чернев в эфире национального телемарафона.
По его словам, Россия понимает возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus от Германии, поэтому начала строить железнодорожную ветку в качестве альтернативы Крымскому мосту.
"Такую артерию уже сложно будет перебить", — сказал Чернев.
Он отметил, что решение относительно Taurus зависит исключительно от одного человека — канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветки Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе дойдет до Севастополя и станет альтернативой Керченскому мосту.
- В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
- 13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
- 15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
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