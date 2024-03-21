Путин заявил о строительстве ветки ж/д Ростов – Севастополь. Нардеп: Будет сложно перебить

Чернев заявил, что россияне осознают возможность передачи Украине Taurus, поэтому строят альтернативный путь через оккупированные территории

Владимир Путин (Фото: EPA)

Если россиянам удастся построить железную дорогу в Крым через временно оккупированные территории, то такую артерию будет сложно перебить. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Россия понимает возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus от Германии, поэтому начала строить железнодорожную ветку в качестве альтернативы Крымскому мосту.

"Такую артерию уже сложно будет перебить", — сказал Чернев.

Он отметил, что решение относительно Taurus зависит исключительно от одного человека — канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветки Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе дойдет до Севастополя и станет альтернативой Керченскому мосту.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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