Буданов: Россия почти построила железную дорогу Ростов-Крым. Это может стать проблемой

Начальник ГУР выразил надежду, что Силам обороны удастся справиться с этим вызовом

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил в эфире национального телемарафона, что российские захватчики строят железнодорожную ветку из Ростова во временно оккупированный Крым. По его словам, процесс почти завершен.

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"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен", – сказал начальник ГУР.

Он отметил, что это может стать проблемой для Украины, в то же время выразив надежду, что "с этим можно как-нибудь справиться".

"В этом у всех есть опыт <...> Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста", – сказал Буданов.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что строительство железнодорожной ветви является "серьезным вызовом и угрозой", но в то же время и "значимой целью" для Сил обороны.

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