Буданов: Россия почти построила железную дорогу Ростов-Крым. Это может стать проблемой
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил в эфире национального телемарафона, что российские захватчики строят железнодорожную ветку из Ростова во временно оккупированный Крым. По его словам, процесс почти завершен.
"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен", – сказал начальник ГУР.
Он отметил, что это может стать проблемой для Украины, в то же время выразив надежду, что "с этим можно как-нибудь справиться".
"В этом у всех есть опыт <...> Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста", – сказал Буданов.
- Ранее диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту.
- Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что строительство железнодорожной ветви является "серьезным вызовом и угрозой", но в то же время и "значимой целью" для Сил обороны.
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