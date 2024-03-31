Буданов: Росія майже збудувала залізницю Ростов-Крим. Це може стати проблемою для України

Начальник ГУР висловив сподівання, що Силам оборони вдасться впоратись з цим викликом

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив в ефірі національного телемарафону, що російські загарбники будують залізничну гілку з Ростова до тимчасово окупованого Криму. За його словами, процес майже завершений.

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"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено", – сказав начальник ГУР.

Він зазначив, що це може стати проблемою для України, водночас висловивши сподівання, що "з цим можна якось впоратись".

"У цьому у всіх є досвід <...> Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", – сказав Буданов.

Раніше диктатор Володимир Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі може дійти до Севастополя та стати альтернативою Керченському мосту.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що будівництво залізничної гілки є "серйозним викликом та загрозою", але водночас і "значущою ціллю" для Сил оборони.

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