Плетенчук: Росія боїться пропускати потяги з пальним через Кримський міст

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Протягом квітня потяги, які перевозять пальне, залишаються стояти в Тамані, оскільки російські війська бояться пропускати потяги з пальним через Кримський міст. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Плетенчук розповів, що російські військові сумніваються в можливості Кримського мосту витримати великі навантаження після отриманих пошкоджень.

"Якщо ще машинами, навіть військовими вантажівками, по ньому можна їздити, то повноцінні потяги, наприклад, з пальним, стоять на Тамані вже місяць, бо росіяни не мають впевненості, що міст витримає цей вантаж після отриманих пошкоджень", — наголосив він, а також нагадав слова президента України про те, що "ця споруда там зайва".

Він зауважив, що поки що "це все розглядається росіянами у якості жартів, але місцеві маклери вже давно жаліються, що впали продажі, багато об’єктів комерційної нерухомості виставляються на продаж".

"Люди, оцінюючи ризики, розуміють, що ця територія для інвестицій, м’яко кажучи, – ризикована", — зауважив Плетенчук.

Раніше диктатор Володимир Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі може дійти до Севастополя та стати альтернативою Керченському мосту.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що будівництво залізничної гілки є "серйозним викликом та загрозою", але водночас і "значущою ціллю" для Сил оборони.

31 березня начальник ГУР Буданов підтвердив, що російські загарбники будують залізничну гілку з Ростова до тимчасово окупованого Криму. За його словами, процес майже завершений.

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