Росія будує залізницю з Ростова до Криму. Генерал СБУ: Підбити легше, ніж Керченський міст

Ягун заявив, що з урахуванням наявності у Сил оборони далекобійних систем, ця залізниця буде дуже вразливою

Віктор Ягун (Фото: скриншот з відео)

Залізниця з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Криму, яку Росія будує на захоплених південних українських територіях, буде вразливою для далекобійних засобів Сил оборони. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, знищувати таке полотно точковими ударами буде набагато легше, ніж вважають росіяни.

Він зазначив, що Кримський міст знищити набагато складніше.

"Це альтернатива для військової логістики, запасний шлях, Кримський міст зараз не використовують для перевезення військової техніки, там багато затримок через перевірки. Думаю, можна знищувати ці рейки", – сказав Ягун.

Генерал заявив, що окупанти думають, коли війна закінчиться, вони збережуть за собою територію, на якій будують гілку.

Раніше диктатор Володимир Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі може дійти до Севастополя та стати альтернативою Керченському мосту. Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що будівництво залізничної гілки є "серйозним викликом та загрозою", але водночас і "значною ціллю" для Сил оборони.

Представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни будують залізницю Ростов – Крим для того, щоб забезпечити своє угруповання на тимчасово окупованому півдні України.

Народний депутат від Слуги народу Чернєв заявив, що якщо росіянам вдасться побудувати цю залізницю в Крим, то таку артерію буде складно перебити.

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