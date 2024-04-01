Залізниця Ростов – Крим. ВМС: Альтернатива Кримському мосту та великим десантним кораблям

Дмитро Плетенчук заявив LIGA.net, що росіяни шукають оптимальний шлях для забезпечення своїх угруповань на окупованому півдні України

Пошкодження на Керченському мосту (Фото: Maxar)

Росіяни будують залізницю Ростов – Крим для того, щоб забезпечити своє угруповання на тимчасово окупованому півдні України, заявив у коментарі LIGA.net речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, ані Керченським мостом, ані великими десантними кораблями росіяни більше не можуть цього робити.

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"Кримський міст зараз неспроможний пропускати великі навантаження через пошкодження, отримані внаслідок спільної операції ВМС та СБУ. Тому вони шукають альтернативу для того, щоб забезпечувати угруповання на окупованому півдні України та в Криму", – сказав Плетенчук.

За його словами, протягом місяця після ураження Керченського мосту окупанти використовували великі десантні кораблі для перевезення військового вантажу.

Тепер, додав речник, "це також непросто робити".

Проєкт залізничної гілки (Фото: пропагандисти РФ)

Раніше диктатор Володимир Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі може дійти до Севастополя та стати альтернативою Керченському мосту.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що будівництво залізничної гілки є "серйозним викликом та загрозою", але водночас і "значущою ціллю" для Сил оборони.

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