Ж/д путь Ростов – Крым. ВМС: Альтернатива Крымскому мосту и большим десантным кораблям
Россияне строят железную дорогу Ростов – Крым для того, чтобы обеспечить свою группировку на временно оккупированном юге Украины, заявил в комментарии LIGA.net представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, ни Керченским мостом, ни большими десантными кораблями россияне больше не могут этого делать.
"Крымский мост сейчас не может пропускать большие нагрузки из-за повреждений, полученных в результате совместной операции ВМС и СБУ. Поэтому они ищут альтернативу для того, чтобы обеспечивать группировку на оккупированном юге Украины и в Крыму", – сказал Плетенчук.
По его словам, в течение месяца после поражения Керченского моста оккупанты использовали большие десантные корабли для перевозки военного груза.
Теперь, добавил спикер, "это тоже непросто делать".
- Ранее диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту.
- Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что строительство железнодорожной ветви является "серьезным вызовом и угрозой", но в то же время и "значимой целью" для Сил обороны.
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