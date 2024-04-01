Ж/д путь Ростов – Крым. ВМС: Альтернатива Крымскому мосту и большим десантным кораблям

Дмитрий Плетенчук заявил LIGA.net, что россияне ищут оптимальный путь для обеспечения своих группировок на оккупированном юге Украины

Повреждения на Керченском мосту (Фото: Maxar)

Россияне строят железную дорогу Ростов – Крым для того, чтобы обеспечить свою группировку на временно оккупированном юге Украины, заявил в комментарии LIGA.net представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, ни Керченским мостом, ни большими десантными кораблями россияне больше не могут этого делать.

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"Крымский мост сейчас не может пропускать большие нагрузки из-за повреждений, полученных в результате совместной операции ВМС и СБУ. Поэтому они ищут альтернативу для того, чтобы обеспечивать группировку на оккупированном юге Украины и в Крыму", – сказал Плетенчук.

По его словам, в течение месяца после поражения Керченского моста оккупанты использовали большие десантные корабли для перевозки военного груза.

Теперь, добавил спикер, "это тоже непросто делать".

Проект железнодорожной ветви (Фото: пропагандисты РФ)

Ранее диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что строительство железнодорожной ветви является "серьезным вызовом и угрозой", но в то же время и "значимой целью" для Сил обороны.

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