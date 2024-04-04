Россия строит ж/д путь из Ростова в Крым. Генерал СБУ: Подбить легче, чем Керченский мост

Ягун заявил, что с учетом наличия у Сил обороны дальнобойных систем, эта железная дорога будет очень уязвимой

Виктор Ягун (Фото: скриншот с видео)

Железная дорога из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым, которую Россия строит на захваченных южных украинских территориях, будет уязвимой для дальнобойных средств Сил обороны. Об этом заявил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун в интервью LIGA.net.

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По его словам, уничтожать такое полотно точечными ударами будет намного легче, чем считают россияне.

Он отметил, что Крымским мост уничтожить намного сложнее.

"Это альтернатива для военной логистики, запасной путь, Крымский мост сейчас не используют для перевозки военной техники, там много задержек из-за проверок. Думаю, можно уничтожать эти рельсы", — сказал Ягун.

Генерал заявил, что оккупанты думают, когда война закончится, они сохранят за собой территорию, на которой строят ветку.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что строительство железнодорожной ветви является "серьезным вызовом и угрозой", но в то же время и "значимой целью" для Сил обороны.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне строят железную дорогу Ростов – Крым для того, чтобы обеспечить свою группировку на временно оккупированном юге Украины.

Народный депутат от Слуги народа Чернев заявил, что если россиянам удастся построить эту железную дорогу в Крым, то такую артерию будет сложно перебить.

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